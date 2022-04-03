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عمر شويل - جدة كلاسيكو الأهلي المصري والهلال السوداني، يحل نادي الهلال السوداني ضيفاً ثقيلاً على النادي الأهلي المصري، في واحدة من أقوي المباريات بين الفريقين الكبيرين، حيث أن هذه المباراة من المباريات الفاصلة في تاريخ مشوار الفريقين، فكلاً منهما يملكان فرصة التأهل في البطولة وهو ما سيجعل المباراة واحدة من أمتع المباريات.

كلاسيكو الأهلي والهلال دوري أبطال إفريقيا الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل:-

تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد الأهلي والسلام، وذلك فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسوف تقوم قناة بين سبورت 3 beIN Sport بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر وكل أرجاء الوطن العربي، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة والذي يستضيف كما هو العادة نخبة من لاعبي كرة القدم في الوطن العربي.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:-

من المتوقع أن يستقر المدير الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على التشكيل الآتي والذي سوف يخوض به تلك المباراة الهامة بين الفريقين:-

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

على معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد في خط الدفاع.

أليو ديانج وعمرو السولية في خط الوسط المدافع.

بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشه في خط الوسط المهاجم.

في خط الهجوم محمد شريف.

ترتيب مجموعة الأهلي والهلال السوداني:-

صن داونز الجنوب أفريقي 16 نقطة وذلك بعد أن استطاع الفوز على النادي الأهلي ذهاباً وإياباً حامل اللقب العام الماضي ذهاباً وإياباً.

النادي الأهلي يأتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعها من التعادل مع الهلال السوداني والفوز على المريخ السوداني ذهاباً وإياباً.

الهلال السوداني أربع نقاط وذلك بالتعادل مع النادي الأهلي والفوز على المريخ السوداني.

المريخ السوداني أربع نقاط.

طاقم تحكيم كلاسيكو الأهلي والهلال السوداني:-

قام الاتحاد الإفريقي بإسناد تحكيم المباراة للحكم الزامبي جاني سيكازوي ، يعاونة الحكم الكاميروني ألفيس مساعد أول، ومساعد ثاني فاتسوني من ليسوتو، والحكم الرابع بليس يفين من الكاميرون أيضاً، أما الذي يقوم بمراقبة اللقاء هو الحكم الإثيوبي ألمو مازينفيا.