نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مصلحة الجوازات بالمملكة ،بتحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك بداية من يوم الأحد حتي يوم الخميس ،على أن يكون يومين الجمعة،والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية ،وحيث أن مصلحة الجوازات تقوم بتنظيم جميع الطلبات الخاصة بالإقامة ، والوصول ،والمغادرة، من المملكة العربية السعودية،وقد تمت هذه التحديدات إستعدادا لشهر رمضان الكريم ،مثل باقى الهيئات بالمملكة العربية السعودية.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك

فإنه تم خفض عدد ساعات العمل في مصلحة الجوازات خلال شهر رمضان المبارك ، ليكون عدد ساعات العمل لاتزيد عن ٥ ساعات ،حيث تبداء من الساعة العشرة صباحا حتي الساعة الثالثة عصرا ، وذلك في كثير من المدن في المملكة العربية السعودية كالرياض ،وجدة، وعيرهم كثيرا ،لتكون هذه المواعيد خلال شهر رمضان فقط ،وبعد ذلك تعود المواعيد الطبيعية ، ونحص بالذكر أن المديرية العامة فرع مكة لها نصيب أكبر في عدد ساعات العمل ، وذلك لإستقبال جميع طلبات القادمين من جميع أنحاء العالم للمملكة العربية السعودية،وذلك لإعتبارها المدينة الأم للمملكة العربية السعودية.

مواعيد دوام عمل الجوازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية

فقد تبداء ساعات العمل الرسمية لمصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية ،من الساعة ٧:٣٠ صباحا حتي الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر

يكون العمل دائم طوال الأسبوع عدا يومين الجمعة،والسبت ، فإنهم عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية

طريقة حجز موعد بالجوازات بالمملكة العربية السعودية

يمكن للمواطنين بالمملكة العربية السعودية حجز موعد بمصلحة الجوازات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق أتباع الأتي :

تسجيل الدخول على منصة أبشر الأفراد إلكترونيا. إدخال جميع البيانات المطلوبة،ثم الضغط علي زر التحقق من بياناتك. ثم الضغط على زر موعد جديد . ثم قم بتحديد المنطقة التابع لها،وأيضا تحديد الخدمة المطلوبة. وأخيرا:قم بإختيار موعد مناسب لك.

طرق التواصل مع مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية

فقد قامت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية ،بوضع طرق للتواصل معاها ،وذلك للرد عن جميع الإستفسارات من مواطنين المملكة العربية السعودية،وذلك من خلال أتباع الأتي: