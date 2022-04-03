نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب دعم الكهرباء 2022 في الأردن عبر منصة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن جميع المستحقين من الدعم الكهربائي والذي تم توجيهه لجميع الأردنييين، يمكنهم التقديم عليه وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لمنصة الإستفادة من دعم الكهرباء، حيث بدأت المنصة في استقبال الطلبات التي يرسلها جميع المتقدمين على برنامج دعم الكهرباء.

ووفقا لهيئة الطاقة بلغ عدد المسجلين مليون مسجل ممن ينطبق عليهم شروط الدعم، والذي ينص على إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء في الأردن لهذا العام، ومن المنتظر إضافة فئات جديدة في الأيام القادمة، وسيتم فتح باب التسجيل لهم، وتشمل الطلبة الجامعيين والعاملين غير المتزوجين من سكان المحافظات بشكل مستقل عن رب الأسرة.

دعم الكهرباء في الأردن

في ضوء توجيه دعم الكهرباء وشموله لجميع المستحقين له، تم فتح باب التسجيل الإلكتروني خلال رابط تقديم دعم الكهرباء، ويوجد عدد كبير من الزوار الذين يسجلوا علي دعم الكهرباء ، ويقوم الراغبين بتلقي دعم الكهرباء بالدخول على الرابط الإلكتروني لموقع المنصة، ثم يقوم بإدخال جميع بياناته المطلوبة، عن طريق تعبئة نموذج التقديم الخاص بالكهرباء، ومن المقرر أن تستمر خدمة التسجيل لما بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء أي بعد 1 أبريل الجاري.

طريقة التسجيل في منصة دعم الكهرباء في الأردن

إذا لم يسبق لك التسجيل في منصة الإستفادة من دعم الكهرباء، ادخل على منصة الدعم خلال موقعها الإلكتروني، ثم اضغط على زر تسجيل، ثم قم بملئ جميع بياناتك المطلوبة في الأماكن المحددة ثم اضغط على كلمة تحقق، ثم قم بإعادة إدخال الكود الذي سوف تستلمه، عن طريق الرقم المضاف في هذه العملية، حتى يتم بعد ذلك تفعيل حساب المستفيد في منصة دعم كهرباء الأردن.

رابط تقديم دعم الكهرباء 2022

ادخل على الرابط المخصص لموقع التقديم على دعم تعرفة الكهرباء من هنا، وبعد ذلك سيتم العمل على إضافة عداد كهربائي مدعوم من قبل الشخص المستفيد، بواسطة اتباع آليات التقديم، عن طريق ادراج جميع البيانات المطلوبة، ثم قم بعدها باختيار استعلام، وبعدها قم باختيار حفظ، بعد أن تقوم بالاقرار بصحة جميع البيانات في طلب التقديم.