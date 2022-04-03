قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي على مدينة فاسيلكيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، قبل قليل، أنّ الجيش الروسي استهدف المقر الإداري لمدينة فاسيلكيف قرب العاصمة كييف بضربة صاروخية مدمرة، من جهته قال الجيش الأوكراني إنّ الهجوم الصاروخي الروسي على بلدة فاسيلكيف خلّف عدد الجرحى، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع "سكاي نيوز عربية".
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" قد قال في وقت سابق من اليوم أنّ روسيا وحدها هي من تتحمل مسؤولية إنهاء الحرب التي اندلعت في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، قائلاً إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من شن الحملة العسكرية على جارته لأهداف وضعتها موسكو أولوية لاجتياح أوكرانيا، على حد تعبيره.
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