جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن حالة من الاحباط الشديد سادت بين آلاف المسافرين، الذين واجهوا ولمدة ثلاثة أيام طوابير ضخمة عند نقاط مغادرتهم، فضلا عن اضطرارهم إلى الانتظار لأكثر من ثلاث ساعات لفحص أمتعتهم فى مطارى هيثرو ومانشستر وفى ميناء دوفر، الميناء الرئيسى لمغادرة المسافرين من المملكة المتحدة إلى فرنسا وإلى أوروبا.
ويعود التأخير جزئيًا إلى نقص الموظفين، حيث اضطر بعض السائحين إلى الجلوس لمدة تقارب ساعة على متن الطائرات قبل الإقلاع، وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا قاعة أمنية مكتظة فى مطار مانشستر يظهر بذل مجموعة من المسافرين محاولات عبور يائسة فى ظل التزاحم الكبير بالمطار، فضلا عن إظهار الموظفين العاملين فى المطار وهم غارقين فى موجة كبيرة من السائحين الذين يحاولون الصعود إلى طائراتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة من الفوضى تسود مطارى هيثرو ومانشستر وميناء «دوفر» تزامنا مع عيد الفصح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.