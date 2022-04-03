زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق جزيرة مينداناو الفلبينية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى أس-سى بى إن" الفلبينية - أن مركز الزلزال يقع فى المياه على بعد حوالى 49 كيلومترا من بلدة باياباس بمقاطعة سوريجاو ديل سورو، وعلى عمق 45 كيلومترا. وحذر المعهد السكان فى المناطق المنكوبة بالزلزال من إمكانية حدوث توابع زلزالية.

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