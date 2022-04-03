عاجل- أمريكا تعلن هزيمة روسيا فى أوكرانيا (أبعاد استراتيجية)

جدة - نرمين السيد - وأسقطت وحدات الدفاع الجوى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى وقت سابق اليوم الأحد، صاروخين روسيين من طراز "كروز"، فى جنوب أوكرانيا. وجاء فى تقرير نشرته قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية: "هذا الصباح، فى جنوب البلاد، أسقطت وحدات الدفاع الجوى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية صاروخى كروز روسيين فى أراضى منطقتى أوديسا وميكولايف"، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية. كان سلاح الطيران للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلن، أمس السبت، إسقاط 8 أهداف جوية للقوات الروسية عبارة عن طائرتين وطائرة مروحية واحدة وطائرة بدون طيار و4 صواريخ كروز.

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