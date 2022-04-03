عاجل.. سلوفاكيا: لا يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسى وسندفع بالروبل

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الاقتصاد السلوفاكى ريتشارد سوليك، اليوم الأحد، أن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسى فى الوقت الراهن؛ مشددا على أنها ستدفع مقابله بالروبل، إن اشترطت موسكو ذلك.





وقال سوليك -فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذى سلوفاك سبيكتاتور" السلوفاكية- "لا يمكن وقف إمدادات الغاز الروسى، على الرغم من أن ذلك قد يكون خيارًا عمليًا للغاية بالنسبة للبعض.. وإذا كان ضروريًا الدفع بالروبل، فسندفع بالروبل". وأوضح وزير الاقتصاد السلوفاكى، أن بلاده تعتمد على روسيا لتأمين نحو 85 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعى؛ مشيرًا إلى أنه يؤيد فكرة تنويع مصادر الغاز، وإن كان يعتقد أن تنفيذها قد يستغرق سنوات. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن مؤخرا أنه سينبغى على الدول "غير الصديقة" بما فى ذلك كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسى اعتبارا من الأول من أبريل الجارى.

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