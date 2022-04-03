بعريضة.. السينمائيات الإيرانيات ينددن "بالعنف والتحرش"

وقعت مئات النساء العاملات في قطاع السينما في إيران، من بينهن ممثلات مشهورات، على عريضة تندد بـ"العنف الممنهج" الذي يتعرضن له، في خطوة غير مسبوقة في هذا البلد.

ونشرت ممثلات ومخرجات وعاملات في مختلف المهن السينمائية، عريضة في الصحف "تدين كل أشكال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتضمنت لائحة الموقعات على العريضة، أسماء مشهورة في الفن السابع الإيراني، احتجاجا على "أعمال العنف الممنهجة"، منتقدة "عدم المساواة بين الجنسين في السينما الإيرانية".

وأضافت الموقعات على العريضة: "نطالب بوضع حد لهذه الأفعال، من خلال معاقبة القضاء مرتكبيها".

وتتعرض النساء العاملات في مجال السينما، للإهانات والابتزاز فيما يتعلق بتوظيفهن، وكذلك للتحرش والعنف الجنسي الذي يصل إلى الاغتصاب، بحسب النص.

وأكدت العريضة أن "كل من يمتلك قوة أو شهرة في عالم السينما الإيرانية، يستغل موقعه لترهيب النساء وتهديدهن وإهانتهن وإذلالهن والاعتداء عليهن".

وشدد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب أبادي، الأحد، على ضرورة "دعم المرأة وحمايتها في مجال الفن، خصوصا السينما، لأنها أكثر عرضة للانتهاكات".

ودرجت أكبر المهرجانات السينمائية الدولية على اختيار أفلام إيرانية لإدراجها ضمن مسابقاتها وعروضها، وغالبا ما تحصل هذه الأعمال على جوائز مرموقة.