رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني جميع الاقسام عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي2021/2022 ، يبحث عدد كبير من الطلاب بالعراق عن النتائج، حيث أنه قد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن تحديد موعد النتيجة كما أنه سيتم قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة وأن النتيجة يتم إظهارها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022، أيضا المعدلات الخاصة بقبول الطلاب في الجامعات العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي2021/2022

سيتم ظهور النتيجة عبر الموقع الخاص بالوزارة، حتى يتمكن كافة الطلاب المتقدمين من تسجيل الدخول، وسوف يتم التعرف على النتيجة إلكترونية لتفادي التجمعات والتزاحم بين الطلاب للحصول علي النتيجة، هذا وقد أعلنت الوزارة أنه سيتم إتاحة النتيجة على هيئة ملفات pdf، حيث أنه قد تم بالفعل قبول أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بالعام الدراسي الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

يمكنكم الحصول على نتيجة القبول الموازي للجامعات العراقية 2022 من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي بالعراق.

ثم يتم الدخول إلى قسم النتائج للحصول على نتيجة القبول الموازي 2022.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها اسم الطالب – رقم الامتحان-رقم الاستمارة.

حيث أنه يتم إدخال اسم المحافظة التي يدرس بها الطالب.

الضغط على خانة الاستعلام.

ستظهر أمامنا النتيجة الخاصة بقبول الموازي.

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.3

مصاريف الجامعات العراقية