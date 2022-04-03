كيفية تسديد فاتورة الكهرباء للمحتاجين فى رمضان 1443 ولأصحاب الفواتير المتراكمة الذين لا يقدرون على تسديد فاتورة الكهرباء وسيتم فصل التيار عن مساكنهم حيث يرغب الكثير من الفئات الأكثر احتياجاً فى معرفة خطوات تسديد فواتير الكهرباء لغير القادرين خصوصاً فى شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الخير والعطاء من قبل ميسوري الحال الذين يبحثون عن كل محتاج لمساندته ودعمه ماليا او مادياً سواء عن طريق دفع فواتير كهرباء او تقديم أموال للفقراء او تسديد ديون الغارمين او حتى عن طريق صدقات صك الطعام والتبرع للمؤسسات الخيرية والجمعيات الاهلية التي تقوم بتسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين وغير القادرين فى رمضان 1443.

تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين 1443

اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان هناك الكثير من الشركات والمؤسسات الخيرية فى المملكة تعمل على تسديد فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة والتي تعجز عن دفع قيمة استهلاك الكهرباء حيث يستفيد من تلك المبادرة الخيرية اكثر من 2000 اسرة ويتم دعمهم بمبلغ 200 ريال على كل فاتورة شهريا.

آلية تسديد فاتورة الكهرباء للأسر الفقيرة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتطبيق آلية تسديد الفواتير لغير القادرين.

ثم القيام برصد المبالغ المراد تسديدها لكل اسرة.

وبعد تقوم بتسديد الفاتورة المدفوعة وفى حالة تجاوز الفاتورة الحد يقوم المواطن بدفع قيمة العجز.

وأيضا فى حالة ان كانت قيمة الفاتورة اقل من مبلغ الدعم يتم منح المواطن الفارق النقدي كمبادرة للتشجيع على توفير استهلاك الكهرباء.

كيفية تسديد فاتورة الكهرباء للمحتاجين

عن طريق تقديم طلب لجميعه تراحم فى مدينة مكة.

كذلك من خلال مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لتسديد فاتورة محدودي الدخل.

أيضا تقديم طلب تسديد فاتورة كهرباء لجمعية النساء الخيرية فى الدمام.

ثم جمعية تفريج كربة لمساعدة المحتاجين وتسديد الفواتير للأسر الفقيرة.

كذلك التسجيل فى جمعية نماء الاهلية.

خطوات تسديد فاتورة الكهرباء الكترونيا