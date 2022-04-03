نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين في دولة العراق يبحثون عن نتائج القبول الموازي 2022 حيث ان اولياء الامور والطلاب والطالبات جميعهم يبحثون عن الطريقة الصحيحة لمعرفة النتائج بصورة صحيحة لذلك وفي موقع ثقفني سوف نوفر لكم الطريقة الصحيحة التي من خلالها سوف تستطيع معرفة نتائج القبول الموازي لعام 2021-2022

نتائج القبول الموازي 2022

ازداد الطلب في محركات البحث عن نتائج القبول الموازي لذلك وفي هذا الفقرة سوف نضع بين يديكم الطريقة الصحيحة التي من خلالها سوف تستطيع وبكل سهولة معرفة النتائج، ومن الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم في العراق أكدت علي ان النتائج تم الانتهاء منها وهى جاهزة الان على الموقع الرسمي.

رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022

طريقة الدخول علي موقع النتائج سهل وبسيط وسوف نشرحها لكم علي هيئة نقاط متتالية لتسهل عليكم الأمر:

يجب عليكم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالنتائج الموازي

سوف نختار من بين الخدمات التي يقدمها لنا الموقع نتائج القبول الموازي 2022

ادخال جميع البيانات المطلوبة لكي تستطيع معرفة النتيجة

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ما هي شروط القبول الموازي 2022

ما هي الشروط التي وضعتها لنا وزارة التربية والتعليم العراقية للقبول الموازي 2022 في الحقيقة انها وضعت عدة شروط في التخصصات وهم كالتالي:

يجب ان يحصل الطالب على 3 درجات على الاقل لكي يدخل كلية الطب اما اذا كان يريد الدخول لكلية الهندسة يجب ان يحصل على 4 درجات على الاقل كلية العلوم يجب ان يحصل على 5 درجات علي الأقل اما باقي الكليات فيجب ان يحصل على ستة درجات علي الأقل

ما هي مصاريف الجامعات العراقية ؟

الكلية السعر الطب العام 4.500.000 دينار طب الأسنان 3.750.000 الصيدلة 3.250.000 دينار هندسة النفط العماري 1.500.000 دينار

بينما جاءت كلية التمريض بمصاريف 875.000 دينار عراقي ولكن ما هي معدلات القبول الطلاب في الجامعات العراقية.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

طب الانبار 98.17%

طب الموصل 98.33%

طب الزهراء 97.93%

طب البصرة 99.5%

طب النهرين 98.50%

طب الكندي 98.8%

طب بغداد 90 %

هذه هي معدلات القبول في العراق قدمناها لكم من خلال موقعنا موقع ثقفني ومن الجدير بالذكر ان معدلات البحث عن نتائج الموازي 2022 مستمرة إلى الآن.