عاجل- 6 قتلى و9 جرحى جراء إطلاق نار فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت شرطة ساكرامينتو على حسابها الرسمى فى "تويتر"، أنها علقت حركة المرور فى اثنين من شوارع المدينة، مشيرة إلى أن ضباطها يحققون فى حادث إطلاق نار خلف على الأقل ستة قتلى.
ولفتت الشرطة إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث، مشيرة إلى استمرار التواجد المكثف لقواتها هناك.
ولم تتضح ملابسات الحادث المأساوى بعد، بينما تداول نشطاء فى "تويتر" مقطع فيديو وثّق لحظة إطلاق الرصاص خلال شجار جماعى حدث فى الموقع.
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