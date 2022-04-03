الأمم المتحدة: 3455 ضحية مدنية للنزاع فى أوكرانيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأحد، إن آخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع فى أوكرانيا أن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضى حتى منتصف ليلة أمس 3455 ضحية مدنية بينهم 1417 قتيلا و2038 مصابا.





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