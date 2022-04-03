مشاكل فنية توقف شبكة السكك الحديدية الهولندية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، ونقلته قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، نصحت شركة السكك الحديدية المسافرين بالبحث عن طرق بديلة للسفر.

وقالت فى بيانها : "نحن نعمل بجد على إصلاح المشكلة لكن للأسف لا يمكننا الآن تحديد إلى متى سيستمر هذا الوضع".

وأوضحت الشركة أن القطارات الإقليمية لا تزال تعمل، غير أنه من الصعب تحديد جداول زمنية دقيقة لها حاليا.