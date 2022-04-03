هيئة الملاحة السنغافورية: تشغيل العبارات إلى ماليزيا بعد التأكد من أمانها

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ فى سنغافورة أنها ستوافق على تشغيل خدمة العبارات المقترحة بين ديسارو الماليزية وسنغافورة فقط عندما تكون مقتنعة بأن الخدمة يمكن أن تعمل بأمان.





وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن طريق العبارة المقترح يمر بالقرب من المياه الضحلة والشعاب المرجانية، كما أنه مكشوف للبحر المفتوح، ويعمل أيضًا بالقرب من الممرات البحرية الرئيسية التى تستخدمها العديد من السفن الكبيرة، وهى جميعاً عوامل تمثل مخاطر إضافية خلال مواسم الرياح الموسمية.

وطالبت الهيئة، شركة تشغيل العبارات "باتام فاست فيرى" بتقديم تقييم لسلامة الملاحة للمسار المقترح بجانب وضع خطة الاستجابة للطوارئ، كما طلبت شهادة من جمعية التصنيف بأن العبارات التى سيتم استخدامها مناسبة للرحلة المقترحة.

وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار السعى لضمان استخدام السفن المناسبة والخطط والتقييمات اللازمة لضمان سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم.

وكانت الهيئة قد تلقت اقتراحًا فى مارس الماضى لتشغيل خدمة جديدة بين محطة عبارات ديسارو فى جوهور الماليزية ومحطة عبارات تاناه ميراه بسنغافورة، ومن المتوقع أن تخدم المحطة رحلتين ذهابًا وإيابًا من سنغافورة يوميًا، يتم تشغليهما من الخميس إلى الأحد، على أن تكون هناك أيضًا رحلة واحدة ذهابًا وإيابًا يوميًا من الاثنين إلى الأربعاء، بناءً على طلب السوق.