عاجل- تصريح جديد من الكرملين بشأن مبيعات الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص قرار الدفع بالروبل، أكد بيسكوف، أنه لن يطبق على مبيعات الغاز الروسى فقط بل سيشمل سلعا أخرى، مضيفا نعول على "عقلانية" الأوروبيين فيما يخص دفع ثمن الغاز بالروبل.
وتابع أن قرار تسعير الغاز بالروبل الروسى اتخذ حرصا على عدم خسارة العملات الغربية بسبب العقوبات، مضيفا أن روسيا تقدر عاليا سمعتها كمورد "موثوق" به للغاز ولا تسعى لخلق مشاكل لشركائها الغربيين، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكانت الحكومة الروسية قد أقرت الدفع مقابل استيراد الغاز الطبيعى من روسيا بالروبل فقط وليس بأى عملة أخرى، وهو ما تسبب فى استقرار نسبى فى العملة الروسية أمام الدولار الأمريكى.
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