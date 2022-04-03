دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام تاجري للمواد المخدرة بالاتفاق على تسليم واستلام كمية من المواد المخدرة على الطريق التنموي (100) ظهر اليوم .
واضاف الناطق الاعلامي العام ان قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وبعد التأكد من المعلومات تحركت ظهر اليوم للمكان وعند المكان المقرر لعملية تسليم المخدرات وحضور تاجري المواد المخدرة جرت مداهمتهما حيث قاما بمقاومة القوة واطلاق عيارات نارية باتجاهها وطُبقت قواعد الاشتباك معهم والرد عليهم بالمثل .
واكد الناطق الاعلامي انه نتج عن الحادثة اصابة ضابطي صف من ادارة مكافحة المخدرة بعيارات نارية واسعفا للمستشفى لتلقي العلاج(ندعو لهما بالشفاء العاجل ) كما وأُصيب تاجرا المواد المخدرة ونقلا للمستشفى وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاحيين نارييين احدهما اوتوماتيكي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة ضابطين من مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.