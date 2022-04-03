إصابة ضابطين من مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام تاجري للمواد المخدرة بالاتفاق على تسليم واستلام كمية من المواد المخدرة على الطريق التنموي (100) ظهر اليوم .

واضاف الناطق الاعلامي العام ان قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وبعد التأكد من المعلومات تحركت ظهر اليوم للمكان وعند المكان المقرر لعملية تسليم المخدرات وحضور تاجري المواد المخدرة جرت مداهمتهما حيث قاما بمقاومة القوة واطلاق عيارات نارية باتجاهها وطُبقت قواعد الاشتباك معهم والرد عليهم بالمثل .

واكد الناطق الاعلامي انه نتج عن الحادثة اصابة ضابطي صف من ادارة مكافحة المخدرة بعيارات نارية واسعفا للمستشفى لتلقي العلاج(ندعو لهما بالشفاء العاجل ) كما وأُصيب تاجرا المواد المخدرة ونقلا للمستشفى وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاحيين نارييين احدهما اوتوماتيكي .