ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام برقم الامتحاني pdf

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام ننقلها الان مع حضراتكم الان على مستوى جميع الجامعات العراقية بعد الانتهاء رسمياً من عمليات الكشف والإعلان عن نتائج القبول الموازي بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على انتهاء من اعمال تلقي رغبات الطلاب على القبول الموازي

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اعلنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج القبول الموازي رسمياً فى جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء رسمياً من بيان معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية في داخل كل الأقسام المقررة و التي جاءت أمام الطلاب بعد الانتهاء رسمياً من نشر نتائج الطلاب الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا بعد التأكيد على قبول 22 الف طالب وطالبة، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر شبكات الانترنت اون لاين فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات التي فى الأسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية