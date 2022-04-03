6 قتلى في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، كما ذكرت الشرطة.

وأوضحت شرطة ساكرامنتو، في بيان على تويتر: “حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم 6 لقوا حتفهم”.

وكانت الشرطة دعت في وقت سابق المواطنين إلى تجنب المنطقة.