6 قتلى في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، كما ذكرت الشرطة.
وأوضحت شرطة ساكرامنتو، في بيان على تويتر: “حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم 6 لقوا حتفهم”.
وكانت الشرطة دعت في وقت سابق المواطنين إلى تجنب المنطقة.
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