الكرملين يكشف عن موعد لقاء بوتين و زيلينسكي

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يلتقي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقط، عندما يتم التوصل إلى اتفاق مكتوب بين البلدين.

وردًا على سؤال ما إذا كان بوتين قد رفض لقاء زيلينسكي من قبل، قال بيسكوف - حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية - "بوتين لم يستبعد قط مثل هذا الاجتماع، وبالطبع فإنه محتمل نظريًا.. لكن من أجل أن يحدث هذا الاجتماع من الضروري التوصل إلى وثيقة مكتوبة بين وفود المفاوضات بين البلدين، وليس مجرد مجموعة أفكار لكن اتفاق مكتوب".