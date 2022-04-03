وزيرا خارجية أوكرانيا وبريطانيا: يجب فرض عقوبات ومحاكمة روسيا على جرائمها

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دول مجموعة السبع بفرض "عقوبات جديدة مدمرة" على روسيا فورًا، عقب ما وصفه بـ"مجزرة متعمدة" ارتكبتها القوات الروسية بحق المدنيين في بلدة بوتشا الواقعة في محيط العاصمة كييف.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كوليبا قوله - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد - "العقوبات يجب أن تتضمن فرض حظر على صادرات النفط والغاز والفحم الروسية، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن والسلع الروسية، وفصل جميع البنوك الروسية عن نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات" .

ونشر مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك صورة قال إنها لمدنيين قتلوا برصاص الجيش الروسي في منطقة كييف، ودعا الشركاء الدوليين إلى فرض حظر على صادرات الطاقة الروسية وإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس "يجب التحقيق في مزاعم الهجمات التي شنتها القوات الروسية على المدنيين في أوكرانيا باعتبارها جرائم حرب.. وسندعم تمامًا أي خطوة تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد".

وأضافت تروس، في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، "مع إجبار القوات الروسية على التراجع، نشهد أدلة متزايدة على أعمال مروعة ارتكبتها في بلدات مثل إيربين وبوتشا".

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب مجزرة في بلدة بوتشا، والتي عُثِر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية.. فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.