نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الاقسام PDF

نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الآن، حيث أشارت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء رسمياً من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي مع طرح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على شكل نوافيكم بها الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بعد طول انتظار على الإعلان رسمياً عن نتائج القبول الموازي وذلك فى جميع الاقسام التي جاءت امام الطلاب على مستوى تخصص الطب او الهندسة او العلوم وغيرها من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، حيث اكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على وصول أعداد المقبولين على القبول الموازي هذا العام الى 22 الف طالب وطالبة فى مختلف جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، لذا سنتابع ونستعرض الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج اون لاين.

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي الصحيحة فى جميع المحافظات العراقية التي جاءت أمام الطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن لتلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان على شكل ملفات PDF على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور كما بإمكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بتلك النتائج.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

نتيجة القبول الموازي

تستمر معدلات البحث على جوجل بحثاً عن مايتعلق حول نتيجة القبول الموازي التي تم اعلانها مؤخراً فى جميع المحافظات العراقية، على ان يتواصل معدلات البحث على جوجل بالتزايد حول التعرف على تلك النتائج التي تم استخدام من اجلها جميع المواقع التعليمية لمساعدة الطلاب على الحصول على تلك النتائج.