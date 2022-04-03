رابط برنامج التشغيل الوطني الأردن 2022 وزارة العمل بدء التسجيل عبر منصة sajjil.gov.jo

رابط برنامج التشغيل الوطني في الأردن، أحد أهم الروابط التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني اليوم من خلال مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء، عن انطلاق التسجيل للبرنامج الوطني للتشغيل والذي يوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص بمختلف التخصصات، حيث تهتم الحكومة بتوفير فرص عمل بالتعاون بين القطاع العام والخاص، ضمن حرص الدولة على رفع العبء عن المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا وما تخلف من آثار سلبية عنه في فقد الكثيرين لوظائفهم، فقد ارتفعت نسبة البطالة مؤخراً بزيادة 4%، وتحاول الحكومة تفعيل برامج للشباب للعمل والتشغيل وتوفير وظائف لمختلف التخصصات، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نعرض عليكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

رابط برنامج التشغيل الوطني الأردن 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “sajjil.gov.jo“.

الضغط على سجل الآن.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

برنامج التشغيل الوطني

أكد وزير العمل الأردني نايف استيتية على أن الحكومة قد خصصت مبلغ 80 مليون دينار أردني لتفعيل هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج الإناث بنسبة أكبر ويأتي بعد ذلك مستفيدي صندوق المعونة الوطنية، ثم أي مواطن يرغب في الالتحاق بالعمل وتتوافر لدية شروط والوظيفة والمؤهل المطلوب، ونوه السيد الوزير على أنه ليس هناك ضرر على منتفعي صندوق المعونة من حيث المعونة المقدمة لهم، حال قبولهم وتشغيلهم في الوظائف المطروحة من القطاع الخاص، خاصةً بعد إقرار نظام الدعم النقدي الموحد لمستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

موعد بدء التسجيل

انطلق التسجيل على البرنامج الوطني للتشغيل من اليوم الأحد الموافق 3/4/2022، وطالبت الحكومة من جموع الشباب الاستفادة من هذا النظام للحصول على عمل، والتمكن من توفير مختلف المتطلبات التي يحتاج إليها المواطن البطال.

شروط الحكومة للاشتراك في برنامج التشغيل