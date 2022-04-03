الكاظمى: الظروف الداخلية والخارجية استنزفت طاقة العراق الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن الظروف الداخلية والخارجية استنزفت طاقات العراق البشرية والاقتصادية، مشيرا الى أن الشعب العراقى تحمل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة.





وذكر المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد - أن الكاظمى وجه، خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، قادة الشرطة برفع حالة الاستعداد الأمنى ووضع خطط جديدة وإجراء جولات تفتيشية، وقال "إننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا أن بإمكان جهودنا أن تتحول إلى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية".

وأضاف أن "المطلوب من القادة الأمنيين هو التحرر من الضغوطات السياسية أو التى تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره".

وأكد أن الأجهزة والمؤسسات العراقية بحاجة إلى أن تضطلع بواجبها وفى نفس الوقت، أن يكون هناك حساب صارم إزاء أى تقصير.

ولفت إلى أن وباء المخدرات يجب أن يعامل معاملة الإرهاب وداعش، مشددا على أن المخدرات آفة خطيرة يجب عد السماح بتسللها إلى المجتمع العراقى.