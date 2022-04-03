عاجل- الكرملين يكشف عن شرط لقاء بوتين مع زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ممكن فقط بعد وضع وثيقة مكتوبة محددة من قبل روسيا وأوكرانيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان مفاوض أوكرانى، قد كشف أمس السبت، أن روسيا تشير إلى تقدم فى المفاوضات مع كييف يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكى، مشيرا إلى أن موسكو قبلت بموقف كيييف فى مجمله باستثناء موقفها من شبه جزيرة القرم. فى المقابل، أكد الكرملين أن المفاوضات مع الجانب الأوكرانى ليست سهلة، مشيراً إلى أنها رغم ذلك مستمرة إلى الآن.

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