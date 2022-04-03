قتلى ومصابون بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية

قتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرون، في إطلاق وقع وسط مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر"، أشخاصا يركضون في شارع، بينما سمع دوي إطلاق نار سريع في الخلفية. كما أظهر المقطع وصول عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ولم تقدم شرطة سكرامنتو الكثير من التفاصيل حول الملابسات المحيطة بإطلاق النار، لكنها قالت في تغريدة على تويتر: "تواجدنا المكثف في الموقع سيستمر، والحادث مازال جاريا"، داعية الناس إلى تجنب المنطقة المليئة بالمطاعم والحانات.