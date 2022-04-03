نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1443 بأمر ملكي في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1443 بأوامر صادرة عن وزارة الداخلية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين لتشجيع السجناء على الالتزام بقوانين السجن، ومن ثم حصولهم على الإفراج ما لم يكن منهم من لا يستحق العفو الملكي، وذلك من باب نشر السلام والعدل بين المواطنين وإدخال البهجة والسعادة على أهالي السجناء خاصة أن هذه القواعد والشروط تتم في أول شهر رمضان من كل عام.

قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1443

تضمَّن مرسوم جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين مجموعة من القرارات التي تتعلق بـ صدور العفو الملكي الجديد للسجناء 1443 بعد التزامهم بقواعد السجن نذكر منها ما يلي:

إخضاع السجين فترة من الوقت تحت المراقبة داخل السجن لضمان استحقاقه العفو الملكي.

يجب الالتزام بجميع القواعد والضوابط القانونية التي حددها السجن.

ينبغي إظهار كامل الرضا ونيّته الصادقة على أنه لن يعود إلى حياته الماضية من ارتكاب جرائم وأفعال منافية للسلوك والأخلاقيات.

يلتزم السجين طوال فترة الحكم بعدم ارتكاب أي جرائم أو مخالفات أو أمور داخل السجن تحرمه من العفو الملكي.

يجب أن يكون السجين حسن السير والسلوك والأفعال.

يجب إبداء الرغبة الحقيقية في استرجاع حياته الطبيعية والدوام على أن تكون صورته أمام الجميع طيبة قولًا وفعلًا.

يجب انقضاء نصف مُدّة العقوبة التي أقرتها الجهات الحكومية، وعن رمضان 1442:

من هم الغير المسموح لهم بالعفو الملكي

بعد متابعة أخبار العفو عن السجناء اليوم 1443 تقوم إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتطبيق قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1443 مِمَّن تحققت فيهم شروط العفو الملكي 1443 والضوابط دون غيرهم من السجناء أمثال:

المتورطين في قضايا وجرائم التعنيف ضد الأطفال.

المتورطين في قضايا فساد وغسيل الأموال.

جرائم النصب والاحتيال والتهريب.

قضايا الأمن القومي.

جرائم الاتجار بالبشر بجميع أشكاله.

قضايا الأسلحة والتزوير.

جرائم السرقات والتحريض والقتل العمد.

قضايا الشذوذ الجنسي والاعتداءات على الأطفال والمحارم وغيرها.

جرائم السحر والشعوذة.

قضايا تتعلق بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم.

كيفية الاستعلام عن سجناء الحق العام

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الله بوضع قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1443 في مطلع الأول من شهر رمضان من كل عام وإمكانية الاستعلام عن المعفوين عنهم من خلال اتباع التعليمات الآتية: