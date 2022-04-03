روسيا: هولندا تحاول تشويه الوضع بإجراءات انتقامية لطرد الدبلوماسيين

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تصريح السفارة الهولندية فى موسكو حول التعليق الجزئى للأنشطة، هو محاولة لتشويه الموقف المتعلق بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس".
وأضافت زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى المعلومات التى نُشرت فى الأول من أبريل على مواقع التواصل الاجتماعى حول الحسابات الرسمية للسفارة الهولندية فى موسكو. والتى تقول إن البعثات الخارجية الهولندية فى بلادنا تعلق جزءا من أنشطتها بسبب أفعال روسيا".
وتابعت زاخاروفا أنه "يبقى فقط أن نقول أن عبثية مثل هذه المحاولات هو لتشويه الوضع.. فهى ليست جديدة على الإطلاق"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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