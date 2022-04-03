عاجل- إجراء تصعيدى جديد من المجلس الأوروبى ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أعرب ميشال عن صدمته "من الصور المؤرقة للفظاعات التى ارتكبها الجيش الروسى فى منطقة كييف المحررة"، مشيرًا إلى مدينة بوتشا التى قالت الحكومة الأوكرانية إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة فيها.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يساعد أوكرانيا ومنظمات المجتمع المدنى فى جمع الأدلة اللازمة لملاحقة روسيا فى المحاكم الدولية.
وتابع قائلًا إن "المزيد من العقوبات والدعم من الاتحاد الأوروبى فى الطريق".
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