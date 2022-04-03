نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 masar.gov.sa هنا الموعد والشروط والوظائف المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1443، بعد فتح باب التسجيل والتقديم اليوم في وظائف ديوان المظالم 1443 عبر منصة جدارة الإلكتروني masar.gov.sa، فقد أعلن الديوان عن توفير عدد 78 وظيفة في مختلف التخصصات للتوظيف في عدة مدن داخل المملكة العربية السعودية، ووضع ديوان المظالم الشروط والضوابط المطلوبة لشغل هذه الوظائف، لاختيار أفضل العناصر وفق هذه الشروط.

وظائف ديوان المظالم من أكثر الوظائف التي تجد إقبال كبير من قبل الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة، لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها راتب مجزي، ويتم التسجيل في تقديم ديوان المظالم إلكترونياً عبر منصة جدارة، وسوف نشرح لكم بالتفصيل طريقة التقديم، لكن ما يجب التنبيه عليه هو ضرورة قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل.

كما ذكرنا لكم يجب قراءة شروط الوظائف جيداً قبل البدء في التسجيل وتعبئة استمارة التقديم الإلكترونية، كما يجب توخي الدقة عند تعبئة البيانات وأن تكون جميع البيانات والمستندات المقدمة والمرسلة في استمارة التسجيل الإلكترونية صحيحة، علماً بأن صحة البيانات تقع على عاتق مقدم الطلب، كما يجب التسجيل في الموعد المحدد، ونحن هنا في موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التقديم والموعد والشروط والوظائف المطلوبة.

#ديوان_المظالم يعلن عن توفر (78) وظيفة عن طريق التعاقد في كل من (الرياض وجدة والدمام)https://t.co/8BZIFW27Kh pic.twitter.com/KMbVljWLZX — ديوان المظالم (@saudibogrv) #ديوان_المظالم يعلن عن توفر (78) وظيفة عن طريق التعاقد في كل من (الرياض وجدة والدمام)https://t.co/8BZIFW27Kh pic.twitter.com/KMbVljWLZX — ديوان المظالم (@saudibogrv) March 27, 2022

رابط تقديم وظائف ديوان المظالم

يتم الدخول على رابط منصة جدارة الإلكتروني masar.gov.sa، ثم اختيار “وظائف ديوان المظالم” وبعدها يتم اتباع كافة التعليمات وإدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على “تقديم”.

شروط ديوان المظالم

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 18 عام.

لائق طبياً.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في حد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن مدة تزيد عن عام.

ألا يكون قد فصل من قبل لأسباب تأديبية.

ألا يكون قد أنهي خدمته وفق المادة رقم “226”.

موعد التقديم

التقديم متاح الآن من يوم الأحد بتاريخ 02\09\1443 الموافق 03\04\2022، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء بتاريخ 05\09\1443 الموافق 06\04\2022.

أماكن الوظائف وعددها