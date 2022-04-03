متي ينزل دعم حافز لشهر أبريل 1443 للمستفيدين؟

دعم حافز في أبريل، توفر الحكومة السعودية العديد من برامج الدعم والمساعدة للمواطنين وخاصةً فئة الباحثين عن عمل، إذ أن هناك العديد من المواطنين في السعودية الذين يقومون بالبحث عن عمل ويجدون صعوبة في إيجاده فلهذا تقدم لهم الحكومة السعودية برنامج حافز إذ أنه يوفر لهم دورات تدريبية لإيجاد فرص عمل مناسبة وفي نفس الوقت يوفر لهم دعم مادي مناسب على مدار عام كامل 12 شهرًا يختلف قيمة الدعم كل أربعة أشهر، ومع انتهاء شهر مارس الحالي بدء البحث عن موعد نزول حافز لشهر أبريل.

موعد نزول دعم حافز في أبريل 2022

يبدأ دعم حافز في الشهور الأربعة الأولى بقيمة 1500 ريال ثم الأربعة الثانية بقيمة 1250 ريال ومن ثم الأربعة شهور الأخيرة تصير قيمة الدعم الشهري من حافز هي 1000 ريال سعودي، وتقوم الجهات المعنية بتوفير الراتب للمستفيدين في موعد معين كل شهر ومن المفترض توفير دعم حافز لشهر أبريل في بداية الشهر في السادس من الشهر والموافق الخامس من شهر رمضان حتى يتمكن المستفيدين من الاستفادة من الدعم لشراء مقاضي واحتياجات رمضان.

شروط الحصول على دعم حافز

كما ذكرنا فإن برنامج حافز مقدم لفئات معينة هم الباحثين عن عمل لكي يعينهم على مشاق الحياة الاقتصادية لحين إيجاد العمل المناسب لهم من خلال برنامج حافز بالدورات التدريبية التي يوفرها للمستفيدين حتى حديثي التخرج من النساء والرجال، وتقسم تلك الدورات حسب كل كلية ومهارات الأشخاص المقدمين بها.

ولكن للتقديم في حافز للحصول على الدعم هناك شروط محددة تتمثل في: