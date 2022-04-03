نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام العثيم في رمضان ١٤٤٣ وطرق التواصل مع أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن دوام العثيم في رمضان ١٤٤٣ يختلف عن أوقات الدوام ما قبل شهر رمضان، وهذا حيث إن العثيم يقوم بتحديد المواعيد المناسبة لتتناسب مع زيادة الشراء في شهر رمضان، وأسواق العثيم تأسست عام 1980 بقيمة 400 ألف ريال سعودي، وحالياً احتلت المرتبة الثانية من حيث الأكبر بالأسواق المركزية للمبيعات داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يرغب الجميع بشراء السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية من خلال هذا السوق، ولهذا يرغبون بالتعرف على المواعيد الخاصة بالسوق من أجل أن يتم شراء الاحتياجات الأساسية لهم بوقت الدوام الخاص به.

دوام العثيم في رمضان ١٤٤٣

إن أسواق العثيم حددت أوقات العمل في شهر رمضان الكريم بشكل يوائم القوة الشرائية المعروف أنها تزداد بشكل كبير خلال تلك الفترة وبناءاً على ذلك وضعت مواعيد الدوام على فترتين تتمثل بالتالي:

الفترة الصباحية للدوام في أسواق العثيم خلال الشهر الفضيل تبدأ من صلاة الظهر إلى الخامسة والنصف مساءاً.

الفترة المسائية لدوام الأسواق تبدأ من بعد العشاء إلى الثانية صباحاً.

سوبر ماركت الأركان يعمل بداية من التاسعة صباحاً ويستمر إلى الثالثة صباحاً.

أسواق العثيم للجملة تبدأ العمل من الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

معرفة الفرع الأقرب للعثيم

هناك فروع عديدة لأسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية ويمكن تحديد الفرع الأقرب إلى العميل من خلال التالي:

التوجه إلى موقع العثيم الإلكتروني othaimmarkets.com.

النقر على الفروع.

اختيار منطقة أو مدينة.

تحديد حي مطلوب.

وضع نوع الفرع سواء سوبر ماركت أو هايبر ماركت أو جملة أو ركن.

بعد هذا سيتم عرض جميع العناوين بالفروع القريبة من خلال جوجل ماب.

دوام مقاهي العثيم رمضان 2022

تم تغيير وتعديل مواعيد عمل ودوام مقهى العثيم خلال شهر رمضـان بما يتلاءم مع المواعيد الخاصة بالإفطار والسحور وتعمل المقاهي بحسب الأوقات التالية:

بداية الدوام بمقاهي العثيم بشهر رمـضان الكريم تبدأ من 5 مساءاً إلى الثالثة صباحاً، والجدير بالإشارة أن تلك المواعيد بداية من واحد وحتى 20 رمـضان.

دوام 21 رمضان إلى نهاية الشهر يبدأ من الثالثة صباحاً.

طرق التواصل مع أسواق العثيم

توجد طرق متعددة يمكن عبرها التواصل مع العثيم هايبر ماركت أو الأسواق عموماً وهي كالتالي: