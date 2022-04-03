التعليم| تعطيل الدراسة في السعودية خلال رمضان 1443 للمدارس والجامعات حقيقة ام لا

استقبلنا شهر رمضان المبارك منذ ساعات قليلة، وبالتزامن مع استقبال الشهر الفضيل تزايدت معدلات البحث عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال رمضان 1443، حيث كثرت تساؤلات المواطنين وخاصة من أولياء الأمور عما يدور وينتشر بكثره على الكثير من مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بالفعل الكثير من الأخبار خلال الفترات القليلة الماضية تدور حول هذا الموضوع ، خاصة بعد اصدار بعض الأخبار المتعلقة بانتشار الفيروس. ومتحوره الجديد بشكل كبير في المملكة ، وبالتالي كان لابد من تدخل مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم لتكشف حقيقة تعليق الدراسة في المملكة خلال شهر رمضان لحل ذلك الجدل الكبير، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال رمضان 1443

في ظل حالة مستمرة من القلق والتوتر و التي نشأت مؤخرًا عند الكثير من أولياء الأمور بسبب انتشار رواية عن كثرة اعداد المصابين بمتحور فيروس كورونا ، أوميكرون ، وبدأ الكثيرون في التساؤل عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال رمضان 1443، خاصة وأن العديد من الأهالي والطلاب طالبوا بالفعل بتعليق دراستهم خلال الفصل الدراسي الثالث من الدراسة ، و لكن الحكومة السعودية لم تكترث بهذه الطلبات ، ولم تهتم بطلبات أولياء الأمور بتأجيل أو تعليق الدراسة خلال شهر رمضان ، وأكدت المصادر أن السنة الدراسية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقا.

تفاصيل حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال رمضان 1443

تدخلت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للرد على تساؤلات المواطنين بخصوص حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال رمضان 1443، حيث أكدت عدم وجود أي نية لتعطيل أو الغاء الدراسة خلال الشهر المبارك ، وأكدت الوزارة أنه يجب أن تكتمل الدراسة بحضور الطلاب، كما أكدت على التزام كافة المدارس على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب ، وفي السياق ذاته اشارت زارة التربية والتعليم إلى أنهقد بدأت بالفعل الدراسة في 20 مارس ، بعد انتهاء إجازة 10 أيام.