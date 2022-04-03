استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل 1443 الرابط الجديد

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عمر شويل - جدة استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل من خلال الرابط الجديد؛ نظرًا لتأخر موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولم يتم الإيداع حتى الآن في حسابات الفئات المستحقة، تزايد البحث حول الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، والبحث أيضًا حول أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وهل تم إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك باعتبارها من المساعدات المالية التي تقدم لبعض فئات المواطنين السعوديين الذين تتوفر فيهم شروط المساعدة المقطوعة، وبالتالي نجحوا في التقديم على المساعدة المقطوعة واستحقوا الصرف.

استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

وفرت وزارة الموارد البشرية رابط إلكتروني يتمكن من خلال المواطنين استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل، فقط عليكم اتباع الخطوات الآتية:

افتح رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في بوابة وزارة الموارد البشرية. ابحث عن الخدمات الإلكترونية، ثم انتقل إليها. ابحث عن المساعدة المقطوعة، ثم تخير الاستعلام. اكتب رقم السجل المدني، ثم رمز الصورة المتواجد أمامك. اضغط على استعلام.

استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

في سبيل تسهيل الخطوات الإلكترونية على المواطنين، فقد وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بأكثر من طريقة، فبالإضافة إلى الطريقة السابقة، يمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، بنفس الخطوات السابقة، من خلال رابط بوابة وزارة الموارد البشرية، حيث يدخل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ويختار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ثم يحدد استعلام برقم الطلب، ثم يسجل الرقم ويكتب الرقم المتواجد أمامه كما هو، ثم يضغط على زر استعلم.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد برقم السجل من الخدمات التي وفرتها وزارة الموارد البشرية، حيث يتمكن المستحق من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا؛ حيث خصصت الوزارة مبالغ مالية يستحقها من تنطبق عليه شروط المساعدة المقطوعة، بحيث تساعدهم على تحمل أعباء الحياة ومتطلباتها، وتساهم في تحسين الدخل الإجمالي لتلك الفئات، ولكن ما يميز المساعدة المقطوعة عن غيرها من أشكال الدعم المالي، أنها ليست شهرية كدعم حساب المواطن مثلًا أو الدعم السكني، ولكنها تصرف بشكل سنوي أو ربع سنوي، وفق رؤية الحكومة السعودية.

شروط المساعدة المقطوعة

يستحق صرف المساعدة المقطوعة كل من تنطبق عليه الشروط الآتية:

الجنسية السعودية لمن يرغب في التقديم على المساعدة المقطوعة.

الإقامة الدائمة داخل مدن ومحافظات المملكة.

الدخل الشهري لا يتجاوز الحد الأدنى المحدد لصرف المساعدة المقطوعة.

لا يوجد أحد السجلات التجارية مسجلة باسم مقدم طلب الحصول على المساعدة المقطوعة.

الدخل الشهري للفرد الأعزب لا يزيد عن 3000 ريال سعودي، بينما المتزوج فلا يتعدى 8680 ريال.

العمر لا يقل عن 35 عام عند التقديم على المساعدة المقطوعة.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل، بالإضافة إلى الاستعلام برقم الطلب ورقم الهوية، كذلك شروط المساعدة المقطوعة التي بناء على توفرها يستحق مقدم الطلب الصرف في المواعيد التي تقررها الحكومة.