عاجل- إجراء يابانى جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن الإجراء يأتى فى إطار حزمة إغاثة جديدة أمر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، حكومته بتنفيذها بحلول نهاية أبريل، لتخفيف الضربة الاقتصادية التى تلقتها طوكيو جراء ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.
وأعرب هاجيودا فى برنامج حوارى إذاعى، عن قلق حكومته من أن ضعف العملة اليابانية الين علاوة على ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعى وسط الأزمة الروسية الأوكرانيا، قد يكون له تأثير سلبى على الأعمال والحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أن وزارته تعتزم توسيع خطة الدعم لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، عن طريق خفض السعر الأساسى ورفع سقف السداد أو الجمع بين مخطط الدعم ورفع تجميد البنود الخاصة بتطبيق الضرائب.
وأكد هاجيودا أن اليابان لن تخرج من مشروعى النفط والغاز سخالين -1 وسخالين -2 فى روسيا، إلا أن الدولة فقيرة الموارد ستهدف إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية لتتماشى مع حلفائها فى مجموعة السبع.
يذكر أن اليابان نفذت برنامج دعم مؤقت فى يناير الماضى، للتخفيف من الارتفاع الحاد فى أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى بعد أن أدى نقص الإمدادات العالمية إلى زيادة أسعار النفط، حيث تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية فى هذا الارتفاع.
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