عاجل- سماع دوى انفجار فى مدينة بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مصفاة لتكرير النفط و3 مرافق لتخزين الوقود ومواد التشحيم فى مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، صباح اليوم، باستخدام صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة.

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