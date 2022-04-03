الإمارات ترحب بانضمام هولندا لدول التحالف الأمنى الدولى

جدة - نرمين السيد - رحب نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بانضمام مملكة هولندا لدول التحالف الأمنى الدولى، مؤكدا أن ذلك يشكل إضافة نوعية لهذا العمل التكاملى المشترك.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لوزراء داخلية دول التحالف الأمنى الدولى، الذى يضم كلا من دولة الإمارات، والجمهورية الفرنسية، والجمهورية الإيطالية والبحرين والمملكة المغربية ومملكة إسبانيا وإسرائيل والسنغال، وسنغافورة وسلوفاكيا إلى جانب هولندا التى انضمت اليوم لهذا التحالف، وتستضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، وفقا لبيان الاجتماع الوزارى الرابع للتحالف الأمنى الدولى، أن الاجتماع يأتى ضمن مسيرة عمل وأهداف التحالف فى تعزيز العمل الدولى المشترك فى حماية المجتمعات والأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، موضحة أن المشاركين أكدوا أن الدول الأعضاء فى التحالف الأمنى الدولى، ماضية فى تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ومحاربة التطرف والراديكالية بجميع أشكالها، وأن هذا التحالف الذى تأسس فى عام 2017 كعمل من أعمال التضامن بين الدول الصديقة والشقيقة، سيستمر فى سعيه لتحقيق المزيد من السلام والأمن والاستقرار فى مجتمعات الدول الأعضاء والمجتمعات الدولية كافة.

وأكدت عزم دول التحالف على تعزيز الشراكة الجدية الإيجابية، والوقوف والعمل معا، على أساس الوحدة، والهدف المشترك، والالتزام الدائم بالسلام، لافتة إلى أن المشاركين رحبوا بانضمام مملكة هولندا، آملين أن يسهم ذلك فى إضافة خبرات عملية وتجارب أمنية ستؤدى إلى رفع مستوى التنسيق بين فرق العمل الدولية، وتبادل أكبر للخبرات الشرطية بما فيه رفع القدرات لوزارات الداخلية للدول الأعضاء.