عاجل- غازبروم الروسية تصدر بيانا بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الشركة فى بيان أصدرته اليوم الأحد، بأنها تقوم بضخ الغاز الطبيعى عبر أوكرانيا كالمعتاد بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، مشيرة إلى أنها سلمت 108.4 مليون متر مكعب من الغاز اليوم.

يُشار إلى أن عقد شركة "غازبروم" مع أوكرانيا يحدد الكمية اليومية من الغاز الطبيعى، التى تمر عبر الأراضى الأوكرانية، بحوالى 109.6 مليون متر مكعب يوميا، أو 40 مليار متر مكعب حتى نهاية عام 2022.