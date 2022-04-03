الكشف عن مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الاقتصاد الوطني

كشف مصرف الإمارات للتنمية، الذي يعد أحد الممكّنات المالية لجهود التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن تسجيل نمو قياسي خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته الجديدة.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول في العام الحالي لمجلس إدارة المصرف، والذي تم خلاله مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، التي شهدت تقدم المصرف في تنفيذ أولويات استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تمكين التحول الصناعي في الإمارات وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو المستدام من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنمية الشركات العاملة في خمس قطاعات حيوية هي التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وتشمل خطة المصرف الجديدة تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13500 شركة جديدة بحلول عام 2025.

وقدم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، لأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير الخاص بنتائج العام الأول على إطلاق الاستراتيجية، والذي تضمن عرضا تفصيليا لأبرز الإنجازات، وفي مقدمتها ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لصالح 1350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.

وشملت قائمة منجزات المصرف خلال العام الأول من تطبيق استراتيجيته الجديدة، إطلاق قسم خاص بالشركات الكبرى خلال أقل من عام، إلى جانب إطلاق تطبيق مصرفي رقمي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أكثر من 1000 حساب مصرفي رقمياً خلال أقل من 6 أشهر على إطلاقه.

وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حققت الإمارات نموا كبيرا وتقدما ملحوظا في الكثير من القطاعات التي تحولت اليوم إلى مساهم فاعل في الناتج المحلي للدولة. ونسعى من خلال مصرف الإمارات للتنمية واستراتيجيته الجديدة إلى تسريع نمو القطاع الصناعي لمواكبة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تعزيز الدور الحيوي للمصرف في توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لعمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاع الصناعي".

وأضاف: "تمكّن مصرف الإمارات للتنمية خلال العام الأول على إطلاق استراتيجية الجديدة من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 1.91 مليار درهم، بما يؤكد دوره المحوري في دفع جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتنمية القطاع الصناعي بالإضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز مستوى تنافسيته على الصعيد الدولي وتحقيق النمو المستدام"، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشهد العام الأول على إطلاق المصرف لاستراتيجيته تنفيذ العديد من المبادرات لتسريع تحقيق أهدافه الرئيسية، وفي هذا الإطار وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرات تفاهم مع 26 شريكا، بينها مؤسسات مالية وبنوك ومؤسسات من القطاعين العام والخاص وغرف تجارية، كما نظم مصرف الإمارات للتنمية أكثر من 16 عرضا ترويجيا وفعالية صناعية، ضمن حرصه على الوصول إلى أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدولة.

وضمن حرصه على تركيز تمويلاته في المشاريع والشركات ذات الأثر الأكبر في الاقتصاد الوطني، طوّر مصرف الإمارات للتنمية "مقياس الأداء التنموي" وهو معيار تقييمي للجهات الطالبة للتمويل بناءً على تأثيرها في اقتصاد الدولة.