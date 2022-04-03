نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبنفيكا القادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة ليفربول وبنفيكا القادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر أبريل الحالي، ضمن مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء “ملعب النور” بالبرتغال، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير نظراً للجماهيرية الكبيرة للناديين ونظراً لأهمية البطولة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية عن مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال ضد بنفيكا البرتغالي، من حيث الموعد والقنوات الناقلة ومعلق المباراة وكافة التفاصيل الأخرى.

يدخل بنفيكا المباراة برغبة قوية وأكيدة في تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الآنفيلد، يعلم نادي بنفيكا صعوبة اللقاء وقوة المنافس لكن ليس لديه خيار آخر سوى التمسك بالأمل وبذل كل الجهد في سبيل الوصول أليه، استطاع بنفيكا البرتغالي في الوصول إلى ربع نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة نادي “أياكس”، بعدما تعادل في مباراة الذهاب بهدفين لمثلهما قبل أن يحسم لقاء الإياب لصالحه بهدف دون رد، ليصعد إلى دور ربع النهائي ويضرب موعد مع العملاق الإنجليزي “الريدز”.

في المقابل يسعى ليفربول نحو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب وقبل لقاء العودة في الآنفيلد، ليفربول الذي يقدم مستويات ممتازة ونتائج جيدة هذا الموسم في جميع البطولات، يسعى لمواصلة المشوار في دوري الأبطال وتخطي عقبة بنفيكا البرتغالي وبلوغ نصف نهائي البطولة الأقوى على الإطلاق، الريدز جاهز بجميع نجومه وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، استطاع الريدز بلوغ ربع النهائي بعد تخطيه عقبة “الإنتر” بنتيجة 1\2 في مجموع المبارتين، فقد استطاع الفوز في الآنفيلد بهدفين دون رد قبل أن يخسر بهدف وحيد في مباراة الإياب.

موعد مباراة ليفربول وبنفيكا القادمة

من المقرر أن تنطلق مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبنفيكا اليوم الثلاثاء الموافق 05\04\2022. ويحتضن اللقاء ملعب النور ضمن مباريات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

19:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.