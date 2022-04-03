طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد 2022 والشروط المطلوبة

طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية التى تقوم بتقديم المساعدات المالية والانسانية لأبناء دولة الإمارات وأيضا إلى كافة الجنسيات الأخري والأديان، حيث انها قد تكون ممتدة للخير الكثير، ومن هذه المساعدات (الأسرة الراغبة فى الحصول على المسكن وسداد الديون ودفع فواتير الكهرباء وعلاج المرضي بالمستشفيات وطلاب العلم) وغيرها المساعدات، في هذا المقال نتناول كل مايخص المساعدات المالية في مؤسسة محمد بن راشد.

طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد 2022

يمكنكم فى هذه الأيام التسجيل والتقديم فى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للحصول على المساعدات المالية والعينية والعلاجية وخاصة فى ظل موجة إرتفاع الأسعار، وذلك من خلال الرابط الخاص بمؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم ( mbrch.gov.ae )، وبعد التقديم يتم مراجعة الطلب من قبل الفريق المختص ثم يتم تبليغك اذا كان طلبك تم الموافقة عليه أو لم يتم الموافقة عليه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مساعدة محمد بن راشد الخيرية

يلزم تقديم البطاقة الزوجية أو وثيقة الزواج في حالة المتقدمة للطلب امرأه.

شهادة اجتماعية لتوضيح حالة مقدم الطلب.

صورة الهوية الخاصة بالشخص المقدم لطلب المساعدة.

صورة وأصل وثيقة السفر أو جواز السفر.

الفئات التي لها حق الحصول علي المساعدة

المرأة الغير إماراتية وزوجها إماراتي وتكون لها أبناء منه ولكنها ارملة أو مطلقة.

الاماراتي الاصلي الجنسية والمقيم في الإمارات.

الاماراتي الاصلي الجنسية والمقيم في الإمارات. المواطنين الذين يتبعون لدول المجلس الخليجي.

القائمين داخل الامارات والوافدين.

الشخص الغير إماراتي لكن زوجته اماراتية.

خطوات التقديم الكتروني في مؤسسة محمد بن راشد

أولا يتم الدخول علي الرابط التالي (مؤسسة محمد بن راشد ). القيام بأختيار الخدمات الالكترونية. الضغط علي طلب تقديم المساعدة. امتلاء كافة البيانات المذكورة في أستماره الطلب. الضغط علي موافق وقبول الشروط. النقر علي تقديم الطلب.

شروط تقديم طلب مساعدة محمد بن راشد الخيرية

يجب على الراغبين فى الحصول على المساعدات من محمد بن راشد توفير بعض الشروط والضوابط كالتالي:

تتوافر المساعدات إلى رب الأسرة فقط، أي لا يستطيع غير رب الأسرة التقديم.

إلى رب الأسرة فقط، أي لا يستطيع غير رب الأسرة التقديم. يجب احضار صورة بطاقة الهوية الإماراتية بالنسبة للمواطنين، أو بالنسبة للمقيمين.

يتم إحضار صورة من الإقامة ولكن يجب التأكد من أن تكون سارية المفعول لان ذلك شرط اساسي.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد 2022 والشروط المطلوبة.