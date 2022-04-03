موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ماتش الأهلي المصري والهلال السوداني اليوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، وذلك ضمن مباريات الختام لمرحلة المجموعات للمجموعة الأولى التي شهدت بالأمس مباراةقويةفي نفس الجولة جمعت متصدرالترتيب فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع المريخ السوداني، وانتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة ليؤكد على تؤهله كمتصدر لجدول الترتيب ولا يتبقى سوى حسم المركز الثاني بين الهلال والأهلي، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، والخرطوم.

الأهلي في مهمة مصيرية على ملعبه ضد شقيقه الهلال السوداني ساعياً لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل حسم المركز الثاني، والتأهل للدور ربع النهائي، حيث يتواجد موسيماني ورفاقه حاملي لقب البطولة في آخر موسمين بالمركز الثاني برصيد سبع نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حقق فيها الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين، حيث بدأ أولى مبارياته بالمجموعات ضد فريق الهلال السوداني على ملعبه وتعادل سلبياً، قبل أن يستضيف فريق صن داونز ويتلقى الخسارة بهدف دون رد، ثم حقق أولى انتصاراته على حسابالمريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة أخرى ضد صن داونز بهدف، قبل أن يفوز على المريخ من جديد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعاني الأهلي من العديدمنالغيابات ضد الهلال بداعي الإصابة بغياب أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، بدر بانون، محمد هاني، وليد سليمان، صلاح محسن، وعمار حمدي.

فريق الهلال السوداني لا يملك سوى فرصة وحيدة للتأهل إلى ربع النهائي، وذلك بتحقيق الفوز على الأهلي ليرفع رصيده وقتها إلى سبع نقاط، ويتساوى مع حامل اللقب في رصيد النقاط، وسيتمكن وقتها من التأهل بالمواجهات المباشرة بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب سلبيا، ويمتلك الهلال أربع نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حقق فيها الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراة، وخسر ثلا

ترتيب مجموعة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ