عاجل.. رئيس باكستان يعلن حل البرلمان

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الباكستانى عمران خان، اليوم الأحد، حل البرلمان، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه حل الحكومة الباكستانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وكان البرلمان الباكستانى قد رفض مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء، عمران خان، اليوم الأحد، وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه. وقال نائب رئيس البرلمان أسد قيصر بأن "سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان غير دستورى"، فيما أعلن عمران خان حل الحكومة. ووافق الرئيس الباكستانى، عارف علوى، على طلب رئيس الوزراء بحل البرلمان، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

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