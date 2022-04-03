رئيس الوزراء العراقى يوجه الداخلية بممارسة دورها وبقوة فى الشارع

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وزارة الداخلية العراقية بممارسة دورها وبقوة فى الشارع، مشددا على ضرورة قيام كافة مفاصل الوزارة بالعمل بكل نزاهة وشفافية".





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير الداخلية عثمان الغانمى، وفقا لما ذكره مصدر أمنى عراقى فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية .

وقال المصدر إن الكاظمى وصل صباح اليوم إلى مقر وزارة الداخلية فى بغداد، وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية عثمان الغانمى حيث وجه الداخلية بممارسة دورها وبقوة فى الشارع.