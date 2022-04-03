رئيس الوزراء العراقى يوجه الداخلية بممارسة دورها وبقوة فى الشارع

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير الداخلية عثمان الغانمى، وفقا لما ذكره مصدر أمنى عراقى فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية .
وقال المصدر إن الكاظمى وصل صباح اليوم إلى مقر وزارة الداخلية فى بغداد، وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية عثمان الغانمى حيث وجه الداخلية بممارسة دورها وبقوة فى الشارع.
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