بدء الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية بالمجر

جدة - نرمين السيد - فتحت مراكز الاقتراع فى المجر أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات برلمانية شديدة الحساسية بين معسكرين الأول بقيادة رئيس الوزراء القومى التوجه فيكتور أوربان، والآخر بقيادة زعيم المعارضة المحافظ بيتر ماركى زاى.





وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، أنه من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت جرينتش. وتشير التوقعات إلى احتمالية فوز رئيس الوزراء القومى فيكتور أوربان، الذى يعد من أكثر الزعماء فى أوروبا بقاء فى السلطة حيث يحكم البلاد منذ 12 عاما بفضل سيطرة حكومته القوية على كافة وسائل الإعلام.

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