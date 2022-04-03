جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة اليونانى، كوستاس سكريكاس، إن اليونان قد تكون قادرة على تجنب مشاكل إمدادات الغاز إلى أجل غير مسمى، حتى إذا أوقفت روسيا تدفق الوقود، مضيفا أن الدفعة التالية لبلاده للمورد الروسى "جازبروم" مستحقة هذا الشهر، وأن الإجراءات ستؤمن الإمدادات دون أى حد زمنى إذا توافر الغاز الكافى فى السوق العالمية.





وقال سكريكاس: "الدفعة التالية تستحق فى 20 أبريل، لكن لا يمكننا الانتظار حتى ذلك الحين لمعرفة ما سيحدث"، بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، وأنه بموجب خطتها للطوارئ، ستحصل اليونان، التى تستخدم الغاز أساسا لتوليد الطاقة، على كميات إضافية من الغاز المسال وتحول أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز إلى الديزل، وقد يؤدى ذلك أيضا إلى زيادة مشتريات الغاز من أذربيجان. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الخميس الماضى، أنه وقع مرسوما يطالب المشترين الأجانب بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسى، اعتبارا من الأول من أبريل الجارى، وستتوقف العقود إذا لم يتم سداد المدفوعات، وقد أثار هذا الأمر مخاوف بشأن إمدادات الغاز فى جميع أنحاء أوروبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تصريح جديد من اليونان بشأن الغاز الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.