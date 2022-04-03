مستشار النمسا: نهدف حاليًا إلى وقف إطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار النمساوى كارل نيهمر، إن الهدف الأول والأهم للاتحاد الأوروبى وقف إطلاق النار فى أوكرانيا وتوفير ممرات إنسانية آمنة، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتوقف عن استيراد الغاز الروسى.





وأشار نيهمر، فى تصريح اليوم الأحد، إلى أن هناك اتصالات مكثفة بين كل من المستشار الألمانى أولاف شولتس، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ لإيجاد تسوية عاجلة للحرب، لافتًا إلى حاجة الصليب الأحمر إلى الوصول إلى المدن المحاصرة وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة. ولفت نيهمر إلى حاجة الاتحاد الأوربى وروسيا بسرعة إلى تطوير سيناريوهات مشتركة لإحلال السلام، وإلى قناعة النمسا برؤية محددة فى قضية الاعتماد على الغاز الروسى، وتشاركها فى نفس وجهة النظر ألمانيا ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وهى أن فرض عقوبات على روسيا فى مجال الغاز، بمثابة إطلاق النار على النفس لأن وقف الاستيراد صعب فى الظروف الراهنة، حيث نعتمد بنسبة 80 فى المائة على الغاز الروسى. وأشار المستشار إلى التزام الحكومة بحماية إمدادات الطاقة من الخطر، وضمان القيام بكل ما هو ممكن لضمان إمدادات مستقرة ووفيرة للطاقة.

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