وقال نيكولوف فى مقابلة مع التلفزيون الوطنى البلغارى، اليوم الأحد: "لقد تلقينا طلبًا رسميًا لدفع ثمن الغاز بالروبل. ومع ذلك، فإن بلدنا ينوى التمسك بموقف عموم أوروبا عند دفع ثمن الغاز، وعدم الخضوع للضغوط. لا يوجد فى الاتفاقات الحالية ما ينص على أن دفع ثمن الغاز يمكن أن يكون بالروبل".
وبحسب الشبكة الروسية، أشار الوزير أنه فى ظل ظروف الأزمة الحالية، قد يكون تنفيذ اتفاقية إمدادات الغاز موضع تساؤل، قائلا: "بالطبع، فى نزاع عسكرى، قد يتم التشكيك فى الامتثال للعلاقات التعاقدية، لذلك لا يمكننى توقع ما سيحدث بالضبط فى منتصف أبريل. سيتعين علينا أن نرى كيف ستعمل آليات الدفع التى اقترحتها (غازبروم)، وكيف".
واعتبر نيكولوف أن "عملية تحويل اليورو والدولار إلى روبل ستغير سعر الغاز"، لافتًا إلى أن بلاده تفى بجميع بنود الاتفاقية، ولا ينوى انتهاكها، وأن هذه الاتفاقية تنص على الإمدادات بحلول نهاية العام.
وأضاف الوزير: "لكن إذا انقطع الغاز الروسى، فسنحاول التحول إلى إمدادات بديلة"، مضيفًا أنه بحلول الأول من يوليو، سيتم الانتهاء من بناء خط ربط للغاز مع اليونان، وبعد ذلك ستكون البلاد قادرة على الاعتماد على إمدادات الغاز من أذربيجان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلغاريا تتلقى إخطارا رسميا من «غازبروم» لتسديد ثمن الغاز بالروبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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