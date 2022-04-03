طالبان تحظر زراعة الحشيش وتجارة المخدرات فى أنحاء أفغانستان

ووفقا لما نشرته طالبان الحاكمة فى أفغانستان عبر حسابها بموقع "تويتر"، جاء فى المرسوم الخاص بمنع زراعة الحشيش فى أفغانستان: "ينوه جميع المواطنين على أنه يمنع بتاتا زراعة الحشيش فى جميع أفغانستان، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، ولا يسمح لأحد بعد الآن أن يزرع الحشيش فى أراضيه، ومن يخالف هذا المرسوم فسيهلك زرعه ويعامل وفق أحكام الشرع".
وأضاف مرسوم الحركة: "كما يمنع بتاتًا فى جميع البلاد، استخدام المواد المخدرة بكافة أصنافها (الخمر، والكحول، والحشيش، والأفيون، والهيرويين، والشيشة، والحبوب وغيرها) وتعاطيها، وبيعها، ونقلها، والتجارة فيها، وإيرادها، وتصديرها، وإنتاجها".
كما شدد على أنه "يحذر كل من خالف هذا المرسوم بعد صدوره، بأنه سيتم تعريفه للجهات العدلية والقضائية، وسيتعرض للمعاقبة الشديدة".
وحذرت الأمم المتحدة فى يناير 2021، من زيادة محصول الأفيون فى أفغانستان.
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